Калуга, 7 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Калужская научная библиотека им. В. Г. Белинского в 2022 году впервые примет участие в традиционном Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский». На площадке библиотеки будут показаны документальные фильмы фестивальной программы, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию библиотеки. В честь 165-летия со дня рождения великого русского космиста Константина Циолковского в рамках кинофестиваля из фондов научной библиотеки будут представлены три десятка уникальных изданий на выставке «Корифеи Космоса» подготовленной сотрудниками библиотеки.

Пресс-служба правительства Калужской области. Эмблема кинофестиваля «Циолковский»

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге с 12 по 16 апреля состоится третий Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В программу фестиваля войдет 80 фильмов — полнометражные, анимационные, короткометражные и документальные фильмы из 26 стран мира.