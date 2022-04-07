В Костроме нашли две подпольные мастерские с оружием и взрывчаткой
Кострома, 7 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Костроме обнаружили две подпольные мастерские, занимающиеся изготовлением взрывчатки и огнестрельного оружия. Об этом сообщает управление ФСБ по Костромской области.
Mil.ru
Оружие
В них делали автоматы из списанных охолощенных аналогов. Всего в импровизированных цехах нашли 14 единиц оружия, 700 патронов различных калибров, 2 килограмма пороха и тротила.
Полиция возбудила три уголовных дела по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия. Их расследование продолжается.