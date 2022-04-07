Нижний Новгород, 7 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Нижегородскую область прибыл третий поезд с вынужденными переселенцами с территорий Донецкой и Луганской народной республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Эвакуированные из Мариуполя в Нижнем Новгороде

В составе группы около 500 человек, в основном это жители Мариуполя.

Прибывших на вокзале встречали волонтеры, представители федеральных ведомств и правительства области, а также органов муниципальной власти, психологи, представители МЧС и медики.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что множество людей помогает эвакуированным «по зову сердца» — привозит необходимые вещи, помогает психологически, подсказывает, как адаптироваться.

Для эвакуированных подготовили пункты временного размещения в Нижнем Новгороде, а также в Арзамасском, Богородском, Выксунском, Лысковском, Семеновском и Городецком районах области.

Также Никитин напомнил, что в регионе параллельно формируется перечень арендных квартир, которые могут быть предоставлены эвакуированным.

В пунктах временного размещения люди обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Граждане, которые будут проживать в арендованных квартирах, также получат все меры поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Нижнем Новгороде встретили около 400 эвакуированных жителей Мариуполя. Половина прибывших – дети. Тем, кто имел явные признаки заболевания, предложили сразу проехать в больницы. В итоге были госпитализированы семь человек, включая четверых детей.

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