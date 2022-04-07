Пекин, 7 апреля 2022, 11:10 — REGNUM Власти Китая выступают против официальных контактов США и Тайваня, Пекин примет меры для защиты своего суверенитета. Об этом 7 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Таким образом он прокомментировал возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Лицзянь подчеркнул, что Пекин выступает против любых форм официальных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем.
Напомним, ранее в КНР заявили, что Соединенные Штаты должны немедленно исправить свой ошибочный акт продажи оружия Тайваню и прекратить играть с огнем, когда речь заходит о вопросах, связанных с Тайванем, заявил официальный представитель Китая,