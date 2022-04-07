Пекин, 7 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Власти Китая выступают против официальных контактов США и Тайваня, Пекин примет меры для защиты своего суверенитета. Об этом 7 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Китай обязательно примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, и США будут нести полную ответственность за все последствия», — сказал Лицзянь.

Таким образом он прокомментировал возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Лицзянь подчеркнул, что Пекин выступает против любых форм официальных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем.

Напомним, ранее в КНР заявили, что Соединенные Штаты должны немедленно исправить свой ошибочный акт продажи оружия Тайваню и прекратить играть с огнем, когда речь заходит о вопросах, связанных с Тайванем, заявил официальный представитель Китая,