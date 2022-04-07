Губкин, Белгородская область, 7 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Травмы несовместимые с жизнью получил 51-летний электрогазосварщик на фабрике окомкования Лебединского ГОКа в Губкине Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Https://belgorod.sledcom.ru Конвейер с окатышами на ГОКе

По предварительным данным, 6 апреля мужчина получил наряд на выполнение сварочных работ. В это время в разгрузочной части бункера охладителя был включён конвейер. Сварщика засыпало окатышами, рабочий скончался на месте происшествия.

Начата доследственная проверка, устанавливается круг лиц, ответственных за технику безопасности при производстве работ.