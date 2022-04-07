Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами», подтверждает свою решимость довести до конца пенсионную реформу. Об этом 6 апреля в ходе пресс-конференции заявил министр социального страхования Ардалан Шекараби, передает телеканал SVT Nyheter.

Шведский флаг

Напомним, что речь идет об увеличении базовой части пенсии: около миллиона пенсионеров получат около дополнительные 750 крон в месяц. Полмиллиона пенсионеров, получающих меньше всего, получают еще 1000 крон.

На пресс-конференции Шекараби объявил, что правительство Швеции намерено внести данное предложение в весенний законопроект бюджета на 2023 год.

Напомним, что увеличение пенсий является политическим компромиссом между правительством и «Левыми», которые согласились проголосовать за назначение Магдалены Андерссон на пост премьер-министра Швеции.