Москва, , 11:08 — REGNUM В 2022 году будет проведен капитальный ремонт 200 зданий детских школ искусств в 76 регионах России. Об этом 7 апреля сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на совещании по реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», ее слова приводит пресс-служба Минкультуры РФ.

Проект музыкальной школы Gorodperm.ru

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Отмечается, что замглавы Минкультуры указала на то, что в нынешней социально-экономической ситуации нужно предпринять все возможные меры по реализации проекта по всем направлениям.

Также Ярилова рассказала о направлениях национального проекта «Культура» и в том числе — о модернизации библиотек, уточнив, что это направление возможно реализовать в полном объёме и в оптимальные сроки после пересмотра подходов к сметам и выбору оборудования для их создания.

«В этом году нам предстоит открыть 239 библиотек в 78 субъектах. На эти цели предусмотрено 1,7 млрд. руб. Темпы выполнения работ по созданию библиотек самые высокие среди всех направлений. На сегодня заключено 1837 из 3993 контрактов», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что регистрационное удостоверение производителю первой отечественной системы доставки протеза аортального клапана было выдано в конце марта Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).