Стокгольм, , 11:17 — REGNUM Раскрытию более простых преступлений не будет отдаваться слишком большое значение, поскольку Полиция Швеции намерена освободить имеющихся полицейских, чтобы сократить длинные очереди из граждан, которые хотят перевыпустить простроченные паспорта. Об этом 6 апреля сообщил телеканал SVT.

Шведский паспорт Der under Smurf

«Это самый действенный способ, который мы можем предложить», — прокомментировал в интервью SVT начальник Полиции Швеции Андерс Торнберг.

В Полиции Швеции также приняли решение инициировать введение специального состояния повышенной готовности, которое позволяет перенаправлять ресурсы по своему усмотрению. Шведские правоохранители уже признали, что свободных рук у них не хватает.

«Но мы не снижаем своем присутствие в тех случаях, где речь идет о жизни и смерти, но немного его все же сократить придется. Таким образом, те, кто подвергается незначительным преступлениям, будут иметь немножко меньший приоритет», — заявил Торнберг.