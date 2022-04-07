Стокгольм, 7 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Раскрытию более простых преступлений не будет отдаваться слишком большое значение, поскольку Полиция Швеции намерена освободить имеющихся полицейских, чтобы сократить длинные очереди из граждан, которые хотят перевыпустить простроченные паспорта. Об этом 6 апреля сообщил телеканал SVT.

Der under Smurf Шведский паспорт

«Это самый действенный способ, который мы можем предложить», — прокомментировал в интервью SVT начальник Полиции ШвецииАндерс Торнберг.

В Полиции Швеции также приняли решение инициировать введение специального состояния повышенной готовности, которое позволяет перенаправлять ресурсы по своему усмотрению. Шведские правоохранители уже признали, что свободных рук у них не хватает.

«Но мы не снижаем своем присутствие в тех случаях, где речь идет о жизни и смерти, но немного его все же сократить придется. Таким образом, те, кто подвергается незначительным преступлениям, будут иметь немножко меньший приоритет», — заявил Торнберг.