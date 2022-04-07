Элиста, , 11:06 — REGNUM В Калмыкии перед судом предстанет 33-летний житель Элисты, обвиняемый в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Уголовное дело Ktr.su

Следователи полагают, что организатор преступной группы приобретал у неустановленных лиц в Москве поддельные купюры номиналом 5000 рублей, перевозил их в Калмыкию, Ростовскую и Волгоградскую области, Ставропольский край. Фальшивыми деньгами преступники расплачивались в различных магазинах, приобретая товары. Злоумышленникам удалось сбыть не менее 19 поддельных банковских билетов на общую сумму 95 тыс. рублей.

В ходе обысков у членов банды было изъято 16 приготовленных к сбыту купюр.

Материалы уголовного дела в отношении главаря банды фальшивомонетчиков направлены в Элистинский городской суд.