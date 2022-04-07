Стокгольм, 7 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. 7 апреля телеканал SVT сообщил, что в риксдаге Швеции сформировалось парламентское большинство, которое не позволит правительству «Социал-демократов» провести школьную реформу.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Целью правительственного законопроекта является увеличение финансирования общеобразовательных школ, а не чартерных. Более того власти хотят изменить правила на зачисление в чартерные школы, чтобы ограничить право родителей записывать своих детей в частные школы.

Правая оппозиция во главе с «Умеренными», а также «Либералами», «Христианскими демократами», «Шведскими демократами» и примкнувшими к ним «Центристами» намерена голосовать против таких изменений. Таким образом, правительственный законопроект не пройдет в риксдаге.

«Министр по вопросам школьного образования разжигает конфликт между чартерными и общеобразовательными школами», — заявил в интервью газете Aftonbladet официальный представитель «Умеренных» по вопросам образованияЛарс Йельмеруд.