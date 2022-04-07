* Талибы — запрещённая в России организация

Фирузкух, , 11:05 — REGNUM Местные источники в городе Фирузкух, административном центре афганской провинции Гор, сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили двух женщин за то, что они надели брюки. Собеседники сообщили газете «8 Собх», что женщины были жестоко избиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда направлялись за покупками.

Афганистан (сс) ArmyAmber

По их словам, после избиения все женщины, находившиеся поблизости, разбежались.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили женщину на мосту Кабульского общественного сада за то, что пола её одеяния якобы обнажила её щиколотки.

Радикалы приказали женщинам носить одежду до пят, «шариатскую вуаль» и закрывать лица. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока наняло дополнительных сотрудников для надзора за внешним видом и поведением людей на улицах городов.

В то же время, ряд богословов говорит, что отвечающей требованиям шариата является одежда, не открывающая «прелестей и наготы женщин».