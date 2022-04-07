Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Последний мартовский опрос SVT/Novus не зафиксировал существенных изменений в рейтингах парламентских партий Швеции. И как заявил 7 апреля в эфире SVT генеральный директор социологической службы Novus Торбьерн Шёстрём, две партии проигрывают от этого больше всех.

Риксдаг (сс) sbamueller

«Это очень плохо для Либералов и тревожно для Зеленых», — считает социолог.

Дело в том, что обе партии уже традиционно не преодолевают парламентский барьер в 4%. Таким образом, в ситуации, когда рейтинги партий особенно не меняются, а выборы состоятся через пять месяцев, они рискуют покинуть риксдаг.

«У Либералов всегда все было так плохо … Зеленые с точки зрения статистической погрешности все же не находятся еще ниже 4-барьера, но они ходят по опасной грани. Это показывает уже пятый опрос подряд», — объяснил Шёстрём.