Стокгольм, 7 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. 7 апреля телеканал SVT опубликовал результаты мартовского опроса шведских избирателей, который не зафиксировал статистически значимых изменений. Как написал в своей авторской статье политический обозреватель Матс Кнутсон, похоже, что сейчас влияние последних событий на территории Украины на общественное мнение в Швециии ослабевает, но внутренняя политика в целом не набирает оборотов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Кнутсон пишет, что за пять месяцев до выборов «Социал-демократы» действительно пользуются большей поддержкой избирателей чем на выборах 2018 года, но последние события на Украине уже не вызывают серьезных колебаний общественного мнения.

Другой вывод, к которому можно прийти, ознакомившись с результатами опроса, замечает Кнутсон, заключается в том, что недавняя кампания «Умеренных», которые активно выступали за членство Швеции в НАТО, не принесла партии политических дивидендов. Действительно их рейтинг немного вырос, но изменение все же не считается статистически значимым.

По словам Кнутсона, политического перемирия между левыми (правительством) и правыми (оппозицией) в шведской политике не наблюдается. Однако оба блока в свете последних событий сосредоточились на внешней повестке и не стали накалять обстановку, что, замечает журналист, можно приписать правительству Швеции, которое пригласило все партии к консультациям по вопросу политики безопасности.