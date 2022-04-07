Лондон, 7 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Лондонский королевский театр Ковент-Гарден планирует представить оперу, посвящённую последним дням жизни американского певца Курта Кобейна. Об этом пишет 6 апреля сообщило издание The Guardian.

Es.fanpop.com Курт Кобейн в проданном на аукционе кардигане во время концерта Nirvana MTV Unplugged in NY

Предстоящая постановка под названием Last Days станет адаптацией одноимённой картины Гуса Ван Сента о музыканте, столкнувшемся с депрессией. Премьера оперы запланирована на октябрь 2022 года.

Напомним, что Курт Кобейн скончался 5 апреля 1994 года. Артист совершил самоубийство в результате затяжной депрессии.