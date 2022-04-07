Нальчик, , 11:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии передано в суд уголовное дело в отношении заведующей хозяйством «Прогимназии №34» в городе Нальчике. Её обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, сообщили 7 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Столовая City-yaroslavl.ru

Уголовное дело в отношении завхоза, которая по совместительству работала еще и кладовщиком, было возбуждено после публикаций в соцсети, в которых родители сообщали об отравлениях детей в детском саду.

Было установлено, что подозреваемая, зная о том, что продукты, долгое время находившиеся на складе, поражены насекомыми и личинками, систематически организовывала приготовление поварами пищи из них для воспитанников детского сада. Кроме того, она принимала в столовую от поставщика мясо сомнительного качества в отсутствие на его упаковке маркировки и информации о сроке годности.

«В молочных продуктах, хранящихся на складе, и в самом пищеблоке была обнаружена патогенная микрофлора, мясная продукция, отобранная на лабораторное исследование, не соответствовала по свежести, в ней было обнаружено значительное превышение микробиологических показателей», — говорится в сообщении СК по региону.

С января по март 2021 года более 30 воспитанников детского сада обратились в различные медицинские учреждения из-за пищевого отравления. За свои действия виновная ответит перед судом, куда передано уголовное дело.