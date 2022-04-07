Ярославль, 7 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. За первый квартал 2021 года сотрудникам Госавтоинспекции по Ярославской области 13 раз пытались дать взятку. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

A-r-e-s Взятка

Так, например, 19 февраля 2022 года в посёлке Бурмакино Ярославской области нетрезвый водитель попытался дать взятку наряду ДПС, остановившему его.

«Нарядом дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Некрасовскому району был остановлен автомобиль «Опель-Астра» под управлением мужчины, находившегося в состоянии опьянения. За не составление административного материала гражданин передал деньги в сумме 20 000 рублей. По данному факту 21 февраля 2022 возбуждено уголовное дело», — рассказали один из случаев в пресс-службе ярославской Госавтоинспекции.

Всего же за период было возбуждено 8 уголовных дел за попытку дать взятку.