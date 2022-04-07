Стокгольм, 7 апреля 2022, 11:08 — REGNUM 7 апреля телеканал SVT опубликовал результаты мартовского опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологами из Novus, по вопросу симпатий избирателей к парламентским партиям Швеции в свете приближающихся выборов в риксдаг.
Так, «Социал-демократы» занимают традиционное первое место — 32,0%. По сравнению с февральским опросом их рейтинг не изменился. За ними идут «Умеренные» с 21,5% и «Шведские демократы» с 18,7%. «Христианские демократы» набрали 5,7%, «Центристы» — 6,8%.
«Зеленые» и «Либералы» традиционно не прошли четырехпроцентный барьер, набрав 3,3 и 2,1%, соответственно.
Статистически значимых изменений по сравнению с февралем не произошло, но можно видеть, что поддержка правых оппозиционных партий растет: «Христианские демократы» +0,7% и «Умеренные» +0,3%.
В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 7 марта по 3 апреля, приняли участие 3 983 человека.