Стокгольм, 7 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. 7 апреля телеканал SVT опубликовал результаты мартовского опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологами из Novus, по вопросу симпатий избирателей к парламентским партиям Швеции в свете приближающихся выборов в риксдаг.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Так, «Социал-демократы» занимают традиционное первое место — 32,0%. По сравнению с февральским опросом их рейтинг не изменился. За ними идут «Умеренные» с 21,5% и «Шведские демократы» с 18,7%. «Христианские демократы» набрали 5,7%, «Центристы» — 6,8%.

«Зеленые» и «Либералы» традиционно не прошли четырехпроцентный барьер, набрав 3,3 и 2,1%, соответственно.

Статистически значимых изменений по сравнению с февралем не произошло, но можно видеть, что поддержка правых оппозиционных партий растет: «Христианские демократы» +0,7% и «Умеренные» +0,3%.

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 7 марта по 3 апреля, приняли участие 3 983 человека.