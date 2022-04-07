Москва, 7 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Американские фондовые индексы снова закрылись в минусе, хотя и отошли от сессионных минимумов, которых достигали в рамках реакции на протокол ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

«Центробанку удалось проявить еще более ястребиный тон, который закономерно ударил по акциям из-за страхов инвесторов по поводу чрезмерно агрессивного настроя Центробанка в период, когда на фоне геополитических событий в мире экономика рискует сильно замедлиться.

Добавим сюда дальнейшую эскалацию российско-украинского конфликта, новую порцию санкций против Москвы, повсеместно растущую инфляцию и вспышки коронавируса в Поднебесной.

Складывается картина, которая вовсе не способствует проявлению оптимизма в рядах инвесторов, которые снова открывают короткие позиции после недавнего подъема на фондовых площадках.

По итогам торгов 6 апреля высокотехнологичный Nasdaq Composite обвалился еще на 2,2%, тогда как Dow Jones и S& P 500 просели на 0,42% и 0,97% соответственно.

Традиционно перехватив эстафету у Уолл-стрит, Азия провела минувшую сессию в красной зоне на фоне растущего беспокойства по поводу возможного негативного эффекта от слишком быстрого повышения ставок в сочетании с резким сокращением баланса в США. Shanghai Composite потерял почти 1,5% после сообщений о почти 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в Шанхае, который находится в режиме локдауна.

Японский Nikkei 225 упал на 1,7% в ответ на заявления Банка Японии, который подчеркнул, что слабая иена дает экономике страны больше преимуществ, чем негатива.

Между тем пара доллар/иена продолжает осциллировать вблизи отметки 124. 00, отказываясь корректироваться от многолетних максимумов несмотря на перекупленность.

В целом американская валюта чувствует себя отлично, получив еще один заряд оптимизма от ястребиного тона Федрезерва. Индекс доллара обновил максимумы мая 2020 года, продолжая приближаться к психологическому уровню 100,00.

Сегодня, 7 апреля, котировки слегка отступают, частично снимая перекупленность, но путь наименьшего сопротивления для защитного USD по-прежнему пролегает на север.

Тем временем рубль вернулся к росту после консолидации, укрепившись после оглашения Западом новых антироссийских санкций. Пара доллар/рубль прорвала уровень 80 руб. и продолжает терять позиции, отметив минимумы 21 февраля до 76,50 руб.

Такая реакция российской валюты на новые санкции отчасти объясняется тем, что российские активы в целом уже адаптировались к бесконечным ограничениям.

При этом столь стремительное укрепление позиций рубля грозит послаблением мер поддержки, предпринятых властями после обвала курса к рекордным минимумам.

Так, в случае обвала пары под отметку 75 руб. Центробанк РФ может перейти к отмене валютных ограничений», — предполагает эксперт.

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