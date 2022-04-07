Москва, , 11:14 — REGNUM Избыток мазута образовался в российских хранилищах в условиях санкций, а это чревато остановкой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и снижением производства топлива. Об этом президент и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов предупредил вице-премьера России Александра Новака, пишет 7 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма Алекперова от 25 марта.

Главный офис «Лукойла"в Москве NVO

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

На фоне санкций, говорится в публикации, крупные отечественные нефтекомпании испытывают серьёзные проблемы с отгрузками мазута. Им заполнены доступные хранилища, при этом снизить выпуск мазута, не снижая общую загрузку НПЗ, нельзя.

Алекперов в письме Новаку отмечает, что «в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах». Заполнение хранилищ, полагает глава «Лукойла», может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива.

«Во избежание этого глава «Лукойла» предлагает временно перенаправить объёмы мазута в качестве топлива на ТЭЦ», — отмечает издание.

Кроме того, предлагается на время отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Обычно ТЭЦ переводят на мазут, только если есть перебои с поставками газа или исчерпаны лимиты его потребления.

Читайте также: Предприятия газонефтедобычи продолжат инвестировать в Ямал