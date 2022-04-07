Москва, , 11:05 — REGNUM Запрет на импорт угля из России приведёт лишь к появлению «серых схем» и государств-посредников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Болотная площадь Bogomolov.PL

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«Сегодня наблюдается максимальное единение россиян, Владимир Путин выступает не только лидером страны, но и ее символом», — заявил эксперт.

«Единая Россия» активнее других партий работает в ДНР и ЛНР, на освобождаемых от нацистов территориях, полагает политолог.

«Мечты Виктории Нуланд и Майкла Макфола провалились. Их проект по взращиванию «болотной гнили» похоронил сам себя», — заключил эксперт.

Напомним, что страны Запада сделали активную ставку на рост оппозиционных настроений внутри России.