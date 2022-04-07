Кандагар, Афганистан, , 11:00 — REGNUM В Кандагаре неизвестные убили молодого человека и надругались над его телом. Источники газеты «8 Собх» сообщили, что тело молодого человека было обнаружено 6 апреля в районе Сиёхчап в седьмом округе города Кандагар в Афганистане.

Убийство publicdomainpictures.net

По словам источников, тело расчленили, а затем перевезли в небольшом мешке.

Сообщается, что родственники погибшего до сих пор не найдены, а тело доставлено в государственную больницу Кандагара.

Источники в силовых структурах Кандагара пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, некоторое время назад в третьем и четырнадцатом округах города Кандагар были обнаружены тела женщины и мужчины.

Отметим, что с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в разных частях страны увеличилось количество уголовных преступлений, особенно убийств при загадочных обстоятельствах.