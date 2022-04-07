Бейрут, 7 апреля 2022, 11:05 — REGNUM Ливанские военные задержали группу палестинцев, которые подозреваются в контрабанде и продаже оружия боевикам. Об этом 7 апреля сообщает Lebanon 24.
По последним данным, задержанные распространяли оружие в лагерях беженцев, где тайно действуют ячейки нескольких террористических группировок.
Журналисты отмечают, что один из задержанных был арестован за контрабанду оружия, взрывчатки и боеприпасов в лагерь Айн аль-Хильва в интересах неназванной «террористической группы».
В то же время, другая группа подозреваемых была задержана в окрестностях города Набатия. У задержанных была изъята партия стрелкового оружия, гранатомёт и большое количество боеприпасов.