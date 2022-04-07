Стокгольм, 7 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В последнее время правительство Швеции пыталось преуменьшать зависимость страны от газа, импортируемого из России, и неоднократно сообщало вводящую в заблуждение информацию. 6 апреля телеканал SVT смог установить, что с 2019 года Швеция импортировала российский природный газ как минимум на 1,3 миллиарда крон (или 130 млн евро).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Журналистское расследование SVT, основанное на данных с сайта MarineTraffic, показывает, что в прошлом году было осуществлено более 20 морских перевозок газа напрямую из России в Швецию.

«Мы также запросили у Статистического управления Швеции подробные статистические данные об импорте природного газа, где Россия является страной происхождения. Они показывают, что Швеция импортировала российский природный газ на сумму чуть более 1,3 миллиарда шведских крон с 2019 года», — говорится в расследовании.

Только в январе этого года Швеция закупила газ у России на сумму 74 миллиона крон.