* запрещённая в России организация

7 апреля 2022 | Время чтения 8 мин

О том, что события в Буче инсценированы и скрывают преступления украинских нацистов, задумались даже депутаты Европарламента

Евгений Цоц, , 13:11 — REGNUM Что произошло в украинском городе Буча? Отыскать правду сквозь пресс западной пропаганды пытаются и в Европе. Политики, эксперты и общественные деятели изучают первоисточники, стремясь найти то, что позволит сделать объективные выводы. И всё чаще задаются вопросами, которые инициаторы информационной атаки на Россию не хотели бы слышать.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Депутат Европарламента от Италии Франческа Донато ознакомилась с фото и видео, сделанными сотрудниками нацгвардии Украины, когда они впервые зашли в Бучу. Репортаж опубликовал в итальянской газете Il Tempo журналист Тони Капуоццо.

Франческа Донато Europarl.europa.eu

Кадры въезда в город украинских нацгвардейцев ранее активно обсуждались и в русскоязычных сегментах социальных сетей. На них экипаж объезжает основные улицы Бучи, однако тел погибших там нет. Сотрудники нацгвардии также опубликовали записи общения с местными жителями, и никто из них не рассказывал об убийствах.

«Уже глядя на эти фото, видно несоответствие с версией украинского правительства. Тони Капуоццо разместил видео украинской полиции в Буче: «Где же мёртвые?». Русские уже ушли», — написала Донато в Twitter.

А позже добавила, что сведения о военных преступлениях на Украине «должны быть проверены международными наблюдателями».

Лидер итальянской партии «Альтернатива», депутат парламента Италии Пино Кабрас, комментируя репортаж Капуоццо, задался вопросом, не являются ли события в Буче инсценировкой Украины.

«Опытный военный корреспондент много раз в своей профессиональной жизни своими глазами видел одну и ту же закономерность: тонкие манипуляции пропагандистов, которые могут радикально изменить трактовку произошедшей трагедии. В то время, когда ход войны окутан ложью, ни одно решение не должно приниматься на основе сманипулированных эмоций. Прислушайтесь к словам журналиста Тони Капуоццо», — написал Кабрас.

Тони Капуоццо Tuccaru

Французский политик, авторитетный эксперт по геополитике Эмерик Шопрад обратил внимание, что инцидент произошёл перед тем, как Россия и Украина подошли к подписанию соглашения.

«Это очевидно. Инцидент с Бучей произошел в тот самый момент, когда соглашение было уже близко. Ни Байден, ни Зеленский не хотят прекращения огня», — заявил Шопрад.

Позже он подробно изложил свои мысли, указав, что доверяет официальной позиции России по трём причинам: из-за американского «послужного списка» в инсценировках; инцидент случился в момент, когда возникла надежда на соглашение о прекращении огня; Россия не заинтересована в новых санкциях.

«Сюжетная линия в американских войнах всегда одна и та же: «злодей» в какой-то момент сериала совершает огромное преступление, которое позволяет Западу изгнать его. И как мы можем смириться с сознательным отказом от газа, если сначала не расстроимся очень сильно?» — спросил Шопрад.

И процитировал заявление главы минобороны Германии о том, что ЕС нужно рассмотреть вопрос об отказе от российского газа после «преступлений» в Буче.

«Военные преступления существуют во всех войнах. Проблема в том, чтобы узнать, кто и при каких обстоятельствах их совершил. Эмоции и предвзятость СМИ — злейшие враги правды в этом вопросе. Более правдоподобно представить многочисленные анонимные и разрозненные военные преступления, чем некое единство места и времени в духе Орадура (город во Франции, где СС устроили жестокую расправу. — ИА REGNUM), что очень практично для американо-украинского повествования. У нас будут Катынь, Сребреница, Орадур, чтобы квалифицировать российского «врага», — считает Эмерик Шопрад.

Немецкий юрист, депутат Европарламента от Германии Максимилиан Крах изучил фото и видео, сделанные в Буче в конце марта и в начале апреля.

2 апреля 2022 года. Буча Цитата из видео «Первые кадры из освобожденной Бучи Дмитрий Комаров 2 апреля 2022» Youtube.com

«Вот видео от 2 апреля. Тел нет, о преступлениях прохожие тоже не сообщают. Видео взято из украинских источников», — пишет Крах.

В другом посте он напоминает, что 31 марта российские войска уже покинули Бучу.

«Имеется множество фотографий и видеозаписей от 1 и 2 апреля, все без преступлений, о которых сообщается 3 апреля. На снимках 3 апреля нет следов разложения, одежда не повреждена. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность!» — посоветовал депутат.

Немецкий политик, член «Левой партии» Дитер Дем также призвал к осторожности.

«Война — это не только борьба за территорию, но и за эмоции. Тем, кому получается заполучить эмоции, разрешается совершать новые акты насилия! Так было во время войны в Югославии, когда министр обороны Рудольф Шарпинг представил в бундестаге фотографии якобы убитых гражданских лиц. Позже, после бомбардировки Белграда, выяснилось, что это были террористы УЧК («Армии освобождения Косово». — ИА REGNUM). Это требует осторожности и в отношении фотографий резни в Буче», — заявил Дем.

Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Граафф уверен, что убийства в Буче совершили нацисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А именно Сергей «Боцман» Коротких и его соратники.

2 апреля 2022 года. Буча Цитата из видео «Первые кадры из освобожденной Бучи Дмитрий Комаров 2 апреля 2022» Youtube.com

«Volkskrant распространяет фейковые новости с Украины. Снимки из Бучи сделаны после «зачистки» «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Понятно, где военные преступники: на Украине», — написал Грааф в Twitter.

По его словам, инцидент в Буче — дело рук украинских нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Поздней ночью Сергей «Боцман» Коротких, печально известный неонацист и член «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовал видео под названием «Мальчики Боцмана в Буче». На 6-й секунде отчётливо слышен диалог: «Есть ребята без синих повязок, можно по ним стрелять?». «Черт возьми, да», — рассказал депутат Европарламента.

Граафф убеждён, что в Буче украинские силы зачистили город от диверсантов и пособников российских сил.

«Теперь мы знаем, что это значит: сотни убитых и оставленных на улицах украинскими военными преступниками», — заявил нидерландский политик.

Внимательно проанализировал события в Буче и депутат Европарламента от Чехии Иван Давид. Он опубликовал в социальных сетях подробный пост с цитатами из запрещённых в странах Евросоюза источников:

«Я хотел бы привести вам интересный текст из источника, который запрещен во всем Европейском союзе:

«Как бы долго человек ни наблюдал за ходом западных войн, Буча — это всего лишь очередное повторение знакомой схемы. Сначала происходит что-то очень, очень страшное, затем следует очередной виток экономической войны или вооруженного конфликта. Иногда эти события, реальные или инсценированные (чаще последнее), действительно застают врасплох, но часто человек заранее предчувствует, что «теперь так надо», и тогда его интересует только то, какие меры будут вытащены из шляпы.

Именно это произошло в Сирии: как только Сирийская арабская армия добивалась успехов, тут же появлялась мысль о том, что очередной «киносеанс», очередное предполагаемое применение отравляющего газа уже в работе. И поскольку не только недавно просочилась видеозапись, демонстрирующая жестокое обращение с российскими военнопленными, но и — по крайней мере, в Германии — разгорелась дискуссия о том, какой ущерб наносят эти санкции, логично предположить, что что-то должно было произойти.

Наконец, есть два момента, которые не должны волновать жителей Запада, и особенно европейское население: действительно ли так уж непорочен наш союзник (Украина), которого они должны поддерживать, и насколько ужасны будут последствия санкций для них самих».

Иван Давид David Sedlecký

Иван Давид поинтересовался, можно ли достучаться до людей, которые «проглотят все эти истории»? По его мнению, от ответа зависит будущее человечества, поскольку изображения из Бучи могут быть использованы в качестве предлога для вступления НАТО в войну против России. Он отметил, что первый шаг, характеризующий эту пропаганду, — избирательность. К примеру, кадры войны в Йемене во много раз ужаснее, чем даже самые страшные кадры с Украины. Однако много зависит от подачи в СМИ.

«Резня», «ужас», «террор» — слова, которые приклеиваются к изображениям из Бучи как ярлыки. Это работает не только в одном, но и в нескольких направлениях. Это не только сигнализирует «верующим» о том, что они должны чувствовать в этот момент — гнев и отвращение, но и о том, как воспринимать других людей, которых труднее убедить. Потому что любой, кто отвергает данное чувство, является либо бессердечным подонком, либо врагом. Даже рассудок, трезвая отстраненность, которая на самом деле необходима именно для оценки событий военного времени, затем искажает то, что определяется как человеческое. Эта форма эмоционального принуждения, при такой интенсивности, похожа на ту, которая впервые была использована в Германии при нападении на Югославию, но с тех пор постепенно, война за войной, поднималась на новые высоты и трансформировалась в ежедневный эмоциональный террор. Что теперь, опять же, значительно упрощает игру в отношении Украины», — пишет Давид.

Депутат отметил, что этой эмоционализации нельзя противопоставить столь же эмоциональную контрпропаганду уже из-за худшего положения, чем единая медиасреда, которая бьёт всех одним и тем же молотом. Кроме того, нельзя заменить один манипулятивный нарратив другим. И хотя до некоторых людей так и не получится достучаться, поводом к размышлению могло бы стать простое и логичное возражение, считает он.