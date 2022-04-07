Москва, 7 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Ожидания повышения курса рубля выглядят вполне обоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Трофимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Есть две основных позиции, которые определяют динамику курса валюты – ее предложение, создаваемое поступлением валютной выручки от экспорта, и спрос, который формируется необходимым объемом финансирования импорта. Экспорт – прежде всего энергоносители, а импорт – в значительной мере потребительские товары. Объем импорта мало подвержен резким изменениям, а вот выручка от экспорта во многом определяется стоимостью энергоносителей на международном рынке, — сказал Трофимов. — Котировки нефти на рынке складываются в пользу России. Стоимость барреля нефти колебалась около 100 долларов за баррель – это очень хорошая цена для нашего бюджета, и, конечно же, эта цена обеспечивает приток достаточного количества валюты для продажи на бирже, способствует повышению курса рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля на утренних торгах на Московской бирже курс доллара снизился на 4 рубля 3 копейки.