Иркутск, 7 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В столице Забайкалья — Чите — по информации регионального гидрометцентра, 8 апреля будет ветрено. Порывы могут достигать до 18 метров в секунду.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

«Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности», — сказано в официальном сообщении мэрии города.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в Забайкалье действовало также 5−6 апреля.

Читайте также: В Забайкалье передано штормовое предупреждение