Донецк, 7 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя, сообщили 7 апреля в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

George Chernilevsky КУ «Донбасс»

«Украинские боевики осуществили очередную провокацию. Умельцами 83-го ЦИПсО и националистами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществлён поджог корабля управления «Донбасс», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики подожгли в порту Мариуполя турецкое судно «Азбург».

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