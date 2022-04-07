Белгород, 7 апреля 2022, 11:09 — REGNUM Жителей Белгорода приглашают стать соавторами арт-инсталляции к 9 Мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе городской администрации.
Ко Дню Победу рядом с музеем-диорамой власти предлагают установить необычный объект — стенд «Знамя Победы над Рейхстагом» шириной семь метров и высотой почти четыре метра. Полотно будет состоять из множества фотографий участников Великой Отечественной войны.
В администрации до 25 апреля ждут фотографии героев с коротким рассказом о них.