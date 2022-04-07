Белгород, 7 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Жителей Белгорода приглашают стать соавторами арт-инсталляции к 9 Мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе городской администрации.

Пресс-служба администрации Белгорода Проект «Знамя Победы над Рейхстагом»

Ко Дню Победу рядом с музеем-диорамой власти предлагают установить необычный объект — стенд «Знамя Победы над Рейхстагом» шириной семь метров и высотой почти четыре метра. Полотно будет состоять из множества фотографий участников Великой Отечественной войны.

«По задумке оно объединит тысячи историй наших славных предков — победителей великих сражений, наших дедов и прадедов, которыми мы гордимся!» — объяснили в мэрии.

В администрации до 25 апреля ждут фотографии героев с коротким рассказом о них.