Москва, , 10:57 — REGNUM Регистрационное удостоверение производителю первой отечественной системы доставки протеза аортального клапана было выдано в конце марта Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

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Уточняется, что удостоверение производителю системы доставки протеза аортального клапана ЗАО НПП «МедИнж» было выдано Росздравнадзор 25 марта и эта, проведенная в рамках импортозамещения, разработка позволит российским клиникам увеличить долю операций протезирования клапана малоинвазивными методами.

Также указывается, что клинические испытания названной системы прошли в Пензенском центре сердечно-сосудистой хирургии, подтвердив ее эффективность и безопасность. При этом отмечается, что ранее такие виды медицинских изделий производили только иностранные предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник сектора конструкционных высокопрочных и коррозионностойких сталей НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ Наталья Якушева рассказала о разработках Курчатовского института для замены металлам иностранного производства.