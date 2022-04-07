Брюссель, , 10:56 — REGNUM Пятый санкционный пакет в отношении России может быть оглашен уже в ближайшие два дня. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Ожидается, что сначала антироссийские ограничения будут одобрены постоянными представителями стран ЕС, а после — советом глав МИД по письменной процедуре. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уточнил, что в настоящее время идёт «пристальное рассмотрение» санкционного списка персоналий и секторов, которые затронут ограничительные меры.

«Санкции могут быть приняты уже сегодня или завтра… Четверг или пятница», — сказал европейский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций Европейского союза против России включает ограничения на покупку российского угля, запрет операций с четырьмя российскими банками, включая ВТБ, а также исключение российских компаний из участия в госзакупках в ЕС.

Кроме того, как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вводится запрет на импорт из России полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму десять миллиардов евро. Брюссель запрещает компаниям из России участвовать в государственных закупках в ЕС, а также запрещает любую финансовую поддержку для госорганов РФ.

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Кроме того, российским и белорусским судам будет запрещено использовать европейские порты. И ещё — вводится запрет на работу российских и белорусских транспортных компаний.

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