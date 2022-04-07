Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 10:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии остается закрытым второй день подряд курорт «Эльбрус». Из-за лавиноопасности катание со склонов невозможно. Под запретом также прогулки по экотропам в районе Чегета. Об этом утром 7 апреля сообщила администрация курорта.

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«7 апреля курорт закрыт в связи с высоким риском схода лавин. <…> Проводится работа противолавинных служб на поляне Азау и горе Чегет. <…> Прогулки по экотропам в районе Чегета сейчас запрещены — лавиноопасно», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице курорта в соцсети «ВКонтакте».

Администрация также разъяснила вопросы возврата денежных средств, за оплаченные ски-пассы. По словам руководства курорта, непогода не является основанием для возврата денег, а «неиспользованные дни могут быть выкатаны до завершения текущего зимнего сезона».

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