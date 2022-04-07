Гавана, 7 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил особую благодарность за всю проделанную работу американской гуманитарной медицинской организации Operation Walk. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с членами этой организации во Дворце революции, сообщает Prensa Latina.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

В рамках встречи президент Кубы отметил, что поддержка острова ассоциацией в течение последних 25 лет укрепила дружбу между двумя странами.

Диас-Канель отметил, что проект улучшает качество жизни пациентов и создает более тесную взаимосвязь между командами специалистов из двух стран.

В рамках встречи координатор организации Уильям Томас Лонг выразил удовлетворение тем, что каждый год возвращается на Кубу, и подтвердил обязательство продолжать работу по восстановлению возможности передвижения людей.

Организация Operation Walk проводит операции пациентам с заболеваниями тазобедренного и коленного суставов и за эти годы помогла более чем 800 кубинцам. Медицинские работники будут находиться на Кубе с 28 марта по 7 апреля, и в этот раз около 60 пациентов, находящихся на лечении в больницах по всей стране, смогут воспользоваться хирургическими процедурами американских специалистов.