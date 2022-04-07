Севастополь, , 10:53 — REGNUM В Севастополе за сутки в ковид-стационары попали 26 новых пациентов, сообщили в департаменте здравоохранения города 7 апреля. Накануне, 6 апреля, также сообщалось о 26 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны ещё 27 пациентов, вылечившихся от COVID-19. В коронавирусных госпиталях Севастополя остаются 206 человек.

За сутки заражение коронавирусом подтверждено у 66 севастопольцев, это на 44 случая заражения больше, чем накануне. Умер один пациент.

С начала пандемии в Севастополе было подтверждено 82 275 случая заражения коронавирусом, выздоровели 79 315 человек. Жертвами инфекции за весь период стали 2 299 человек.