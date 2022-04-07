Иркутск, , 10:52 — REGNUM Вопросы развития академической науки в современных условиях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с вице-президентом РАН, председателем Сибирского отделения РАН академиком Валентином Пармоном. Об этом информирует глава региона в своём телеграм-канале.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Вместе с учеными долго говорили о возможности внедрения результатов сибирских учёных в реальный сектор экономики. В частности, замещении импортных коагулянтов в проектируемые очистные сооружения в ЦЭЗ Байкальской природной территории, возможности аграрной науки по созданию новых семян рапса, пшеницы и тп.

Ученые готовы стать локомотивом в разработках, но для этого, конечно, нужно дополнительное финансирование науки. На следующей встрече с министром науки и высшего образования подниму этот вопрос. Конструктивное взаимодействие сегодня особенно важно, когда на каждом шагу возникает потребность в импортозамещении», — пояснил губернатор Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2022 года государственную поддержку получили 474 производителя сельхозпродукции Иркутской области.

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