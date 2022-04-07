Гавайи, США, 7 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Проекты Эзры Миллера с Warner Bros. и DC оказались под угрозой после его ареста на Гавайях (США). Об этом 6 апреля сообщил Rolling Stone, ссылаясь на свой источник.

Gage Skidmore Эзра Миллер (справа)

По словам инсайдера, у актёра и раньше были проблемы с поведением — он несколько раз «терял самообладание» во время съёмок картины «Флэш». У Миллера наблюдались «частые нервные срывы», однако источник добавил, что артист в это время не был агрессивным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Warner Bros. решило отложить производство всех фильмов и сериалов с участием Миллера на неопределённый период. Причиной стал арест актёра на Гавайях (США) за неадекватное поведение в местном баре.