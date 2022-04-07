Москва, , 10:49 — REGNUM О разработках Курчатовского института для замены металлам иностранного производства рассказала 7 апреля начальник сектора конструкционных высокопрочных и коррозионностойких сталей НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ Наталья Якушева, передает ИА REGNUM.

Сталь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас идет работа по импортозамещению стали для двигателя ПД-8, разработанного ПАО «ОДК-Сатурн» вместо российско-французского двигателя SAM146. Там мы внедряем высокопрочную конструкционную мартенситностареющую сталь ВКС-180, которая сейчас проходит опробование и специальную квалификацию», — сказала она.

Также Якушева отметила, что несколько лет назад ВИАМ работал над импортозамещением стали 300М, применяемой для изготовления деталей шасси, в результате чего была создана высокопрочная конструкционная сталь ВКС-9, которая успешно прошла все испытания в рамках специальной квалификации и по комплексу прочностных и пластических свойств не уступила американскому аналогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что регистрационное удостоверение на выпуск жизненно важного препарата L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) получила от Минздрава РФ российская фармакологическая компания ПФК «Обновление».