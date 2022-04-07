Панама, , 10:48 — REGNUM Правительство Панамы разрешило проведение ремесленных, культурных и сельскохозяйственных ярмарок, а также танцев и дискотек — массовых мероприятий, которые были ограничены три месяца назад из-за COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Индейцы Панамы Ayaita

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Согласно официальным документам, все мероприятия должны соответствовать всем мерам санитарной безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

Постановление, подписанное президентом страны Лаурентино Кортисо и министром здравоохранения Иветт Берриос, предусматривает соблюдение допустимой вместимости помещений, а также обязательное предъявление на входе QR-кода или карты прививок с полным графиком вакцинации.

Другие меры, которые необходимо принять, включают в себя использование медицинских масок, регулярное мытьё рук и социальную дистанцию.

Министерство здравоохранения страны совместно с органами безопасности будет следить за соблюдением установленных мер, говорится в документе.