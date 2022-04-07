Москва, , 10:48 — REGNUM Италия забыла, что Россия первой оказала ей помощь во время пандемии, поэтому позиция Рима по антироссийским санкциям неприлична. Об этом 7 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Италия, наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи. И вот сейчас Италия со всем её руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну», — сказала Захарова.

«Это просто неприличная позиция», — отметила она.

Она отметила, что это не позиция граждан Италии, которые пишут, что им стыдно за своё правительство. Простые жители Италии не ассоциируют себя с этой позицией руководства своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов.