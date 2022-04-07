Чебоксары, , 10:48 — REGNUM В Чувашии в январе начисленная зарплата возросла на 13,5%, реальная — на 4,1%. Соответствующие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2022 года составила 35 014,6 рублей. Это на 13,5% выше к уровню января 2021 года (30 794,8 рубля), в абсолютном выражении рост составил 4219,8 рубля.

Реальная зарплата в январе 2022 года по сравнению с январём 2021 года возросла на 4,1%, а по сравнению с декабрём 2021 года снизилась на 27,9%.

Согласно предварительной информации, в январе больше всего получали занятые в производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в среднем зарплата в отрасли составила 52 503,4 рубля, что на 49,9% больше, чем в среднем по Чувашии. Минимальный уровень зарплаты сложился в лесоводстве и швейном производстве — соответственно 17 189,3 и 17 182,4 рубля, что на 50,9% меньше общереспубликанского уровня.

Отметим, что в 2021 году средняя начисленная зарплата в Чувашии составила 35 599,9 рубля, что на 11,4% выше уровня 2020 года, рост реальной зарплаты составил 4,3%.