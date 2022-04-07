Барнаул, , 10:48 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известили об отправке гуманитарного груза на Донбасс.

Прибытие самолетов с гуманитарным грузом Александр Полегенько © ИА REGNUM

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В ночь на 7 апреля из Барнаула была отправлена первая партия гуманитарной помощи для жителей Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины. Гуманитарный груз собран жителями края, а также организациями: Группой Компаний «Союз» (г. Барнаул), ООО «Курай-Агро» (Бийский район) совместно с Бийской епархией, фермерами Красногорского района.

Помощь в подготовке груза к отправке оказали: Управление по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, сеть «Мария-РА», Минтранс Алтайского края, Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова.

В состав гуманитарного груза, отправленного бортом Минобороны, вошли продукты питания, произведенные алтайскими предпринимателями, всего порядка 20 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сбор гуманитарных грузов в помощь Донбассу ведется по нескольким направлениям — от предприятий, общественных организаций, граждан, об этом было сказано на аппаратном совещании регионального правительства.

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