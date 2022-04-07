Москва, , 10:47 — REGNUM Жители РФ будут реже менять старые смартфоны на новые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил владелец магазинов техники, член комитета торговли Казанского отделения «Партии роста» Олег Туманов.

Смартфон

«Продажи смартфонов за последний месяц упали более чем на треть. Виной тому предшествующий бум продаж, когда люди, боясь обесценивания накоплений, серьёзного удорожания техники и прогнозируемого дефицита, ринулись делать покупки. Поэтому логично было предположить, что после такого всплеска последует «яма», которую мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Немаловажным фактором является и общий тревожный фон – люди боятся делать крупные покупки в период неопределённости, – сказал Туманов. – Тем не менее оснований для дальнейшего падения я не вижу: курс рубля укрепился, правительство разрешило «параллельный» импорт, а смартфон сейчас по праву можно считать предметом первой необходимости. Да, менять на новую модель будут реже, но отказаться полностью от покупки в современной жизни от него невозможно».

Что касаемо серьёзного удорожания смартфонов, то, как отметил Туманов, оно уже произошло.

«Сейчас же наоборот, мы наблюдаем быстрый откат – цены практически вернулись к докризисным. Этому опять же способствовал укрепившийся курс рубля, и обещанный дефицит не оправдался – серьёзных перебоев с поставкой техники нет», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ассортимент смартфонов, представленных на российском рынке, стремительно беднеет.

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