Москва, , 10:46 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, на утренних торгах Московской бирже по данным на 10:22 по мск курс доллара снизился на 4 рубля 03 копейки, до 74, 65 рубля впервые с 11 февраля.

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Курс европейской валюты утром опустился на 4 рубля 91 копейку, до 80,84 рубля впервые с октября 2021 года.

Эксперты считают, что рубль усилил темпы роста после объявления новых санкционных мер со стороны США и Великобритании.

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