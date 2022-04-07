Москва, , 10:46 — REGNUM В 2022 году доходы населения в подавляющем большинстве случаев будут падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Зарплата Peggy Marco

«Большинство заработных плат не будут расти в принципе в 2022 году, а некоторые будут, наоборот, сокращаться за счет премий, бонусов и прочего. Если кому и стоит ждать повышения окладов в ближайшее время, то это, скорее всего, сотрудникам из сфер IT, медицины, образования, сельского хозяйства, государственных структур, — сказал Порочкин. – В целом же относительно уровня доходов в 2022 году прогнозы будут скорее неблагоприятные – доходы населения в подавляющем большинстве случаев будут падать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Собянина заявила, что заработные платы в РФ вырастут номинально, хотя реально снизятся.

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