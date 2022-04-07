Верхнетекетский район, Томская область, , 10:45 — REGNUM В Томской области после вмешательства прокуратуры работнику выплатили компенсацию морального вреда за полученную на производстве травму. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В суде Prokuror-kaluga.ru

По данным прокуратуры, ранее 45-летнему рабочему строительной организации руководитель поручил провести работы с применением газорезательного оборудования на ёмкости, в котором хранились нефтепродукты. В результате произошёл взрыв, а работник получил множественные травмы.

«Несмотря на длительное лечение, восстановить способность мужчины к самостоятельному передвижению и обслуживанию не удалось. В целях защиты прав и законных интересов пострадавшего прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Суд согласился с требованиями прокурора, взыскав с фирмы компенсацию. К настоящему времени потерпевший получил всю сумму в полном объёме.