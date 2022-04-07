Симферополь, 7 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Подозреваемая в совершении серии краж бронзовых фигурок пчёлок в парке и на улицах Симферополя задержана полицией. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Цитата из м/ф «Крокодил Гена». Реж. Роман Качанов. 1969. СССР Металлолом

Заявление о краже фигурок в полицию ранее поступило от одного из создателей проекта «Симферопольские пчёлы». Бронзовые фигурки располагались на территории парка культуры и отдыха «Екатерининский сад» и парка им. Тренева, а также на улице Горького в Симферополе. Ущерб, по оценке авторов проекта, составляет около 200 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя крымчанка. По информации полицейских, женщина кувалдой сбивала фигурки и относила их пункт приёма металлолома. Установлена причастность задержанной к кражам семи статуэток.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статье о краже. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Полиция также намерена провести проверку законности работы пункта металлоприема, куда задержанная сбывала похищенные статуэтки.