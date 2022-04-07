Джакарта, , 10:45 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Панамы Эрикой Муйнес в Джакарте, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На встрече обсуждались три вопроса, касающиеся потенциала будущего сотрудничества между двумя странами.

Первый вопрос касается сотрудничества в сфере здравоохранения. Ретно Марсуди заявила, что стороны согласились с важностью равного доступа к вакцинам для прекращения пандемии COVID-19.

Второй вопрос связан с потенциалом сотрудничества в сфере восстановления экономики после пандемии. Страны договорились поддерживать сотрудничество в экономическом секторе, укрепляя отношения с частным сектором, способствуя доступу индонезийских продуктов на рынок Панамы.

Третий момент связан с расширением прав и возможностей женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах призвал отказаться от спекуляций в ответ на заявление США о нежелании приезжать на встречу G20, если Россия будет приглашена.

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